Ла Лига обнародовала календарь на сезон 2017/2018

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Ла Лига обнародовала календарь на сезон 2017/2018Испанская Ла Лига обнародовала календарь на сезон 2017/2018, информирует Mundo Deportivo.

Так, в первом туре, который назначен на 20 августа, сыграют:

"Депортиво" - "Реал"

"Атлетико" - "Жирона"

"Малага" - "Эйбар"

"Атлетик" - "Хетафе"

"Севилья" - "Эспаньол"

"Леганес" - "Алавес"

"Барселона" - "Бетис"

"Сельта" - "Реал Сосьедад"

"Вильярреал" - "Леванте"

"Валенсия" - "Лас-Пальмас"

Первое Эль Класико состоится в 17 туре 20 декабря на "Сантьяго Бернабеу".

Напомним, "Барселона" заинтересовалась хавбеком "Интера". | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
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