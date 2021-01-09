Ла Лига объявила об отмене матча из-за снегопада

Матч 18-го тура чемпионата Испании между "Атлетико" и "Атлетиком", запланированный на сегодня, не состоится.

Ла Лига объявила о переносе игры на неопределённый срок из-за сильного снегопада в Мадриде.

Ранее сообщалось, что самолёт с командой из Страны Басков не смог приземлиться в столице.

Кроме того, погодные условия навредили состоянию газона на стадионе "Ванда Метрополитано".

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