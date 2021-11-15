Ла Лига одобрила назначение Хави тренером "Барселоны"

Фото: инстаграм Хави/Автор неизвестен

Департамент экономического контроля Ла Лиги одобрил назначение Хави Эрнандеса на пост главного тренера "Барселоны".

Выплата неустойки в 5 миллионов евро соответствует всем требованиям, предъявляемым Ла Лигой.

Напомним, что ранее "Барселона" уволила большинство членом медицинского штаба по указанию Хави и подписала бразильского защитника Дани Алвеса.

До Хави на посту главного тренера "Барселоны" временно работал Сержи Бархуан.

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