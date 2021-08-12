Ла Лига одобрила сделку с фондом CVC после голосования клубов

Фото: твиттер Ла Лиги/Автор неизвестен

Сегодня прошло голосование 42 клубов Ла Лиги по сделке с фондом CVC о приобретении компанией 10% лиги на 50 лет за 2.7 миллиардов евро, 90% от которых пойдут клубам.

По его итогам голоса распределились следующим образом:

За - 38

Против - 4

Воздержались - 0

Против проголосовали: "Реал Мадрид", "Барселона", "Атлетик" и "Реал Овьедо".

Все клубы, которые проголосовали против не получат денег от это сделки, однако и не будут отдавать часть доходов потом.

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