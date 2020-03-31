Ла Лига определилась, когда клубы доиграют нынешний сезон
Руководство испанской Ла Лиги провело видеоконференцию с клубами, на которой было принято решение о том, что нынешний сезон должен быть доигран, сообщает AS.
По сведениям издания, в данный момент рассматривается несколько вариантов возобновления сезона. Матчи могут быть доиграны летом.
После 27 туров лидером чемпионата Испании является "Барселона", которая набрала 58 очков. Главным преследователем каталонского клуба является "Реал", набравший 56 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14