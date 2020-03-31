Ла Лига определилась, когда клубы доиграют нынешний сезон

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Ла Лига определилась, когда клубы доиграют нынешний сезон

Руководство испанской Ла Лиги провело видеоконференцию с клубами, на которой было принято решение о том, что нынешний сезон должен быть доигран, сообщает AS.

По сведениям издания, в данный момент рассматривается несколько вариантов возобновления сезона. Матчи могут быть доиграны летом.

После 27 туров лидером чемпионата Испании является "Барселона", которая набрала 58 очков. Главным преследователем каталонского клуба является "Реал", набравший 56 очков.

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3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
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7 Валенсия Валенсия 20 31
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12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
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