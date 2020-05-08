Ла Лига опровергла заявление тренера "Леганеса" о возобновлении сезона с 20 июня

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Ла Лига опровергла заявление тренера "Леганеса" о возобновлении сезона с 20 июня

Ла Лига не подтвердила слова наставника "Леганеса" Хавьера Агирре о том, что чемпионат Испании будет возобновлен 20 июня.

"У нас нет подтверждённых дат возобновления турнира. Сначала клубы вернутся к тренировкам, а потом будем ждать решения правительства. Если оно одобрит, планируем вернуться в июне", - цитирует представителя лиги Reuters.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса матчи испанского высшего дивизиона были прекращены 8 марта, то есть перерыв уже затянулся на два месяца.

Некоторые команды Примеры возобновляют тренировки уже на этой неделе, остальные вернутся к занятиям на следующей.

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