Ла Лига опровергла заявление тренера "Леганеса" о возобновлении сезона с 20 июня
Ла Лига не подтвердила слова наставника "Леганеса" Хавьера Агирре о том, что чемпионат Испании будет возобновлен 20 июня.
"У нас нет подтверждённых дат возобновления турнира. Сначала клубы вернутся к тренировкам, а потом будем ждать решения правительства. Если оно одобрит, планируем вернуться в июне", - цитирует представителя лиги Reuters.
Напомним, что из-за пандемии коронавируса матчи испанского высшего дивизиона были прекращены 8 марта, то есть перерыв уже затянулся на два месяца.
Некоторые команды Примеры возобновляют тренировки уже на этой неделе, остальные вернутся к занятиям на следующей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14