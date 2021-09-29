Ла Лига опубликовала новый потолок зарплатной ведомости для своих клубов: "Барселона" - седьмая, "Севилья" - вторая, у "Реала" гигантский отрыв

Ла Лига официально объявила о новых лимитах зарплатной ведомости для клубов Примеры и Сегунды.

"Барселона", которая была второй по потолку зарплат в прошлом сезоне, теперь находится на 7-м месте по этому показателю, "Севилья" поднялась на вторую строчку, "Валенсия" упала на последнее место с рекордно низкими показателями, а "Реал" лидирует с гигантским отрывом.

Полный список лимитов зарплатной ведомости для клубов Примеры выглядит так:

1. "Реал Мадрид" (в сезоне-2020/21 клуб мог тратить на зарплаты 473 миллиона евро, в сезоне-2021/22 – 739 миллионов);

2. "Севилья" (2020/21 - 183 миллиона евро, 2021/22 - 200 миллионов евро);

3. "Атлетико" (2020/21 - 217 миллионов евро, 2021/22 - 171 миллион евро);

4. "Вильярреал" (2020/21 - 140 миллионов евро, 2021/22 - 159 миллионов евро);

5. "Реал Сосьедад" (2020/21 - 95 миллионов евро, 2021/22 - 127 миллионов евро);

6. "Атлетик" (2020/21 - 110 миллионов евро, 2021/22 - 111 миллионов евро);

7. "Барселона" (2020/21 - 347 миллионов евро, 2021/22 - 97 миллионов евро);

8. "Эспаньол" (2020/21 - 45 миллионов евро, клуб играл в Сегунде, 2021/22 - 77 миллионов евро);

9. "Бетис" (2020/21 - 71 миллион евро, 2021/22 - 70 миллионов евро);

10. "Сельта" (2020/21 - 62 миллиона евро, 2021/22 - 65 миллионов евро);

11. "Хетафе" (2020/21 - 52 миллиона евро, 2021/22 - 64 миллиона евро);

12. "Осасуна" (2020/21 - 46 миллионов евро, 2021/22 - 56 миллионов евро);

13. "Гранада" (2020/21 - 56 миллионов евро, 2021/22 - 53 миллиона евро);

14. "Мальорка" (2020/21 - 19 миллионов евро, клуб играл в Сегунде, 2021/22 - 46 миллионов евро);

15. "Кадис" (2020/21 - 41 миллион евро, 2021/22 - 45 миллионов евро);

16. "Алавес" (2020/21 - 42 миллиона евро, 2021/22 - 42 миллиона евро);

17. "Райо Вальекано" (2020/21 - 16 миллионов евро, клуб играл в Сегунде, 2021/22 - 41 миллион евро);

18. "Эльче" (2020/21 - 34 миллиона евро, 2021/22 - 41 миллион евро);

19. "Леванте" (2020/21 - 37 миллионов евро, 2021/22 - 32 миллиона евро);

20. "Валенсия" (2020/21 - 103 миллиона евро, 2021/22 - 30 миллионов евро).

Потолок зарплат зависит от нескольких факторов. Во-первых, это доходы – чем они больше, тем выше потолок. Во-вторых, влияет то, сколько спортивных структур имеет клуб: женскую команду, футзальную, баскетбольную и другие.

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