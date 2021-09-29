Ла Лига опубликовала новый потолок зарплатной ведомости для своих клубов: "Барселона" - седьмая, "Севилья" - вторая, у "Реала" гигантский отрыв
Ла Лига официально объявила о новых лимитах зарплатной ведомости для клубов Примеры и Сегунды.
"Барселона", которая была второй по потолку зарплат в прошлом сезоне, теперь находится на 7-м месте по этому показателю, "Севилья" поднялась на вторую строчку, "Валенсия" упала на последнее место с рекордно низкими показателями, а "Реал" лидирует с гигантским отрывом.
Полный список лимитов зарплатной ведомости для клубов Примеры выглядит так:
1. "Реал Мадрид" (в сезоне-2020/21 клуб мог тратить на зарплаты 473 миллиона евро, в сезоне-2021/22 – 739 миллионов);
2. "Севилья" (2020/21 - 183 миллиона евро, 2021/22 - 200 миллионов евро);
3. "Атлетико" (2020/21 - 217 миллионов евро, 2021/22 - 171 миллион евро);
4. "Вильярреал" (2020/21 - 140 миллионов евро, 2021/22 - 159 миллионов евро);
5. "Реал Сосьедад" (2020/21 - 95 миллионов евро, 2021/22 - 127 миллионов евро);
6. "Атлетик" (2020/21 - 110 миллионов евро, 2021/22 - 111 миллионов евро);
7. "Барселона" (2020/21 - 347 миллионов евро, 2021/22 - 97 миллионов евро);
8. "Эспаньол" (2020/21 - 45 миллионов евро, клуб играл в Сегунде, 2021/22 - 77 миллионов евро);
9. "Бетис" (2020/21 - 71 миллион евро, 2021/22 - 70 миллионов евро);
10. "Сельта" (2020/21 - 62 миллиона евро, 2021/22 - 65 миллионов евро);
11. "Хетафе" (2020/21 - 52 миллиона евро, 2021/22 - 64 миллиона евро);
12. "Осасуна" (2020/21 - 46 миллионов евро, 2021/22 - 56 миллионов евро);
13. "Гранада" (2020/21 - 56 миллионов евро, 2021/22 - 53 миллиона евро);
14. "Мальорка" (2020/21 - 19 миллионов евро, клуб играл в Сегунде, 2021/22 - 46 миллионов евро);
15. "Кадис" (2020/21 - 41 миллион евро, 2021/22 - 45 миллионов евро);
16. "Алавес" (2020/21 - 42 миллиона евро, 2021/22 - 42 миллиона евро);
17. "Райо Вальекано" (2020/21 - 16 миллионов евро, клуб играл в Сегунде, 2021/22 - 41 миллион евро);
18. "Эльче" (2020/21 - 34 миллиона евро, 2021/22 - 41 миллион евро);
19. "Леванте" (2020/21 - 37 миллионов евро, 2021/22 - 32 миллиона евро);
20. "Валенсия" (2020/21 - 103 миллиона евро, 2021/22 - 30 миллионов евро).
Потолок зарплат зависит от нескольких факторов. Во-первых, это доходы – чем они больше, тем выше потолок. Во-вторых, влияет то, сколько спортивных структур имеет клуб: женскую команду, футзальную, баскетбольную и другие.
Также не пропустите: "Арсенал" не теряет интерес к Асенсио. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Киевское "Динамо" разгромило "Баварию" в матче Юношеской Лиги УЕФА
-
РПЛ опубликовала расписание на десятый тур (фото)
-
Стала известна сумма предложения о покупке "Валенсии"
-
"Зенит" вырвал победу у "Мальме" в матче Юношеской Лиги УЕФА
-
"Локомотив" отреагировал на слухи о возможном приглашении Тедеско на пост тренера
Лента новостей
-
Кавани летом мог оказаться в России
-
Президент "Барселоны" высказался перед матчем против "Бенфики" в Лиге чемпионов
-
Киевское "Динамо" разгромило "Баварию" в матче Юношеской Лиги УЕФА
-
Кьеза высказался о важности образования в своей жизни
-
В РФС высказались по поводу телеправ на РПЛ
-
Ла Лига опубликовала новый потолок зарплатной ведомости для своих клубов: "Барселона" - седьмая, "Севилья" - вторая, у "Реала" гигантский отрыв
-
Кроос высказался о возможном трансфере Мбаппе в "Реал"
-
"Арсенал" не теряет интерес к Асенсио
-
РПЛ опубликовала расписание на десятый тур (фото)
-
Топ-клубы Ла Лиги интересуются Барриосом
-
Спаллетти заявил, что "Спартак" не заслуживал поражения в матче с "Легией"
-
Мостовой сказал, что нужно "Зениту" для победы над "Реалом" после триумфа "Шерифа"
-
"Арсенал" надолго потерял Джаку
-
Стала известна сумма предложения о покупке "Валенсии"
-
Инсинье поделился ожиданиями от матча со "Спартаком" в Лиге Европы
-
Главный тренер сборной Уэльса высказался о травме Бэйла
-
Модрич подарил футболку с автографом внуку тренера "Шерифа" Юрия Вернидуба
-
"Зенит" вырвал победу у "Мальме" в матче Юношеской Лиги УЕФА
-
Анчелотти назвал причину поражения от "Шерифа"
-
Клаудиньо поделился мнением о силе РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14