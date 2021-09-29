Ла Лига опубликовала новый потолок зарплатной ведомости для своих клубов: "Барселона" - седьмая, "Севилья" - вторая, у "Реала" гигантский отрыв

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Ла Лига опубликовала новый потолок зарплатной ведомости для своих клубов: "Барселона" - седьмая, "Севилья" - вторая, у "Реала" гигантский отрыв

Ла Лига официально объявила о новых лимитах зарплатной ведомости для клубов Примеры и Сегунды.

"Барселона", которая была второй по потолку зарплат в прошлом сезоне, теперь находится на 7-м месте по этому показателю, "Севилья" поднялась на вторую строчку, "Валенсия" упала на последнее место с рекордно низкими показателями, а "Реал" лидирует с гигантским отрывом.

Полный список лимитов зарплатной ведомости для клубов Примеры выглядит так:

1. "Реал Мадрид" (в сезоне-2020/21 клуб мог тратить на зарплаты 473 миллиона евро, в сезоне-2021/22 – 739 миллионов);

2. "Севилья" (2020/21 - 183 миллиона евро, 2021/22 - 200 миллионов евро);

3. "Атлетико" (2020/21 - 217 миллионов евро, 2021/22 - 171 миллион евро);

4. "Вильярреал" (2020/21 - 140 миллионов евро, 2021/22 - 159 миллионов евро);

5. "Реал Сосьедад" (2020/21 - 95 миллионов евро, 2021/22 - 127 миллионов евро);

6. "Атлетик" (2020/21 - 110 миллионов евро, 2021/22 - 111 миллионов евро);

7. "Барселона" (2020/21 - 347 миллионов евро, 2021/22 - 97 миллионов евро);

8. "Эспаньол" (2020/21 - 45 миллионов евро, клуб играл в Сегунде, 2021/22 - 77 миллионов евро);

9. "Бетис" (2020/21 - 71 миллион евро, 2021/22 - 70 миллионов евро);

10. "Сельта" (2020/21 - 62 миллиона евро, 2021/22 - 65 миллионов евро);

11. "Хетафе" (2020/21 - 52 миллиона евро, 2021/22 - 64 миллиона евро);

12. "Осасуна" (2020/21 - 46 миллионов евро, 2021/22 - 56 миллионов евро);

13. "Гранада" (2020/21 - 56 миллионов евро, 2021/22 - 53 миллиона евро);

14. "Мальорка" (2020/21 - 19 миллионов евро, клуб играл в Сегунде, 2021/22 - 46 миллионов евро);

15. "Кадис" (2020/21 - 41 миллион евро, 2021/22 - 45 миллионов евро);

16. "Алавес" (2020/21 - 42 миллиона евро, 2021/22 - 42 миллиона евро);

17. "Райо Вальекано" (2020/21 - 16 миллионов евро, клуб играл в Сегунде, 2021/22 - 41 миллион евро); 

18. "Эльче" (2020/21 - 34 миллиона евро, 2021/22 - 41 миллион евро);

19. "Леванте" (2020/21 - 37 миллионов евро, 2021/22 - 32 миллиона евро);

20. "Валенсия" (2020/21 - 103 миллиона евро, 2021/22 - 30 миллионов евро).

Потолок зарплат зависит от нескольких факторов. Во-первых, это доходы – чем они больше, тем выше потолок. Во-вторых, влияет то, сколько спортивных структур имеет клуб: женскую команду, футзальную, баскетбольную и другие.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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