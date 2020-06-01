Испанская Ла Лига опубликовала расписание матчей после возобновления сезона. В настоящее время опубликовано расписание 28-го и 29-го туров.

28-й тур

11 июня

"Севилья" - "Бетис"

12 июня

"Гранада" - "Хетафе"

"Валенсия" - "Леванте"

13 июня

"Эспаньол" - "Алавес"

"Сельта" - "Вильярреал"

"Леганес" - "Вальядолид"

"Мальорка" - "Барселона"

14 июня

"Атлетик" - "Атлетико"

"Реал" - "Эйбар"

"Реал Сосьедад" - "Осасуна"



29-й тур

15 июня

"Леванте" - "Севилья"

"Бетис" - "Гранада"

16 июня

"Хетафе" - "Эспаньол"

"Вильярреал" - "Мальорка"

"Барселона" - "Леганес"

17 июня

"Эйбар" - "Атлетик"

"Вальядолид" - "Сельта"

"Осасуна" - "Атлетико"

18 июня

"Алавес" - "Реал Сосьедад"

"Реал" - "Валенсия"

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