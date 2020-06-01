Ла Лига опубликовала расписание матчей после возобновления сезона

Теги реал мадридбарселонаатлетико мадрид

Ла Лига опубликовала расписание матчей после возобновления сезона

Испанская Ла Лига опубликовала расписание матчей после возобновления сезона. В настоящее время опубликовано расписание 28-го и 29-го туров.

28-й тур

11 июня

"Севилья" - "Бетис"

12 июня

"Гранада" - "Хетафе"
"Валенсия" - "Леванте"

13 июня

"Эспаньол" - "Алавес"
"Сельта" - "Вильярреал"
"Леганес" - "Вальядолид"
"Мальорка" - "Барселона"

14 июня

"Атлетик" - "Атлетико"
"Реал" - "Эйбар"
"Реал Сосьедад" - "Осасуна"
 
29-й тур

15 июня

"Леванте" - "Севилья"
"Бетис" - "Гранада"

16 июня

"Хетафе" - "Эспаньол"
"Вильярреал" - "Мальорка"
"Барселона" - "Леганес"

17 июня

"Эйбар" - "Атлетик"
"Вальядолид" - "Сельта"
"Осасуна" - "Атлетико"

18 июня

"Алавес" - "Реал Сосьедад"
"Реал" - "Валенсия"

Не пропустите: Хавбек "Атлетико" Сауль сообщил о том, что покинет команду через три дня. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 30 мая

Главные новости дня: 30 мая

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов