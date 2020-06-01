Ла Лига опубликовала расписание матчей после возобновления сезона
Испанская Ла Лига опубликовала расписание матчей после возобновления сезона. В настоящее время опубликовано расписание 28-го и 29-го туров.
28-й тур
11 июня
"Севилья" - "Бетис"
12 июня
"Гранада" - "Хетафе"
"Валенсия" - "Леванте"
13 июня
"Эспаньол" - "Алавес"
"Сельта" - "Вильярреал"
"Леганес" - "Вальядолид"
"Мальорка" - "Барселона"
14 июня
"Атлетик" - "Атлетико"
"Реал" - "Эйбар"
"Реал Сосьедад" - "Осасуна"
29-й тур
15 июня
"Леванте" - "Севилья"
"Бетис" - "Гранада"
16 июня
"Хетафе" - "Эспаньол"
"Вильярреал" - "Мальорка"
"Барселона" - "Леганес"
17 июня
"Эйбар" - "Атлетик"
"Вальядолид" - "Сельта"
"Осасуна" - "Атлетико"
18 июня
"Алавес" - "Реал Сосьедад"
"Реал" - "Валенсия"
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14