Ла Лига опубликовала видеоролик, посвящённый завершению карьеры Вальдеса

Теги виктор вальдес

Ла Лига опубликовала видеоролик, посвящённый завершению карьеры Вальдеса

Ла Лига в своём официальном твиттере опубликовала видеоролик, посвящённый завершению карьеры известного испанского вратаря Виктора Вальдеса.

Напомним, что 35-летний страж ворот объявил о своём решении повесить перчатки на гвоздь ещё в августе прошлого года.

Напомним, что в течение карьеры Вальдес выступал за "Барселону", "Манчестер Юнайтед", "Стандард" и "Мидлсбро".

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