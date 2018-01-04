Ла Лига опубликовала видеоролик, посвящённый завершению карьеры Вальдеса
Ла Лига в своём официальном твиттере опубликовала видеоролик, посвящённый завершению карьеры известного испанского вратаря Виктора Вальдеса.
Напомним, что 35-летний страж ворот объявил о своём решении повесить перчатки на гвоздь ещё в августе прошлого года.
#LaLiga (6)— LaLiga (@LaLigaEN) 3 января 2018 г.
Champions League (3)
World Cup (1)
Euro (1)
UEFA Super Cup (2)
Copa del Rey (2)
Club World Cup (2)
Supercopa de España (6)
LaLiga fewest goals conceded (5)
Víctor Valdes is hanging up his gloves...
All the best for the future! pic.twitter.com/HAoxdQw60a
Напомним, что в течение карьеры Вальдес выступал за "Барселону", "Манчестер Юнайтед", "Стандард" и "Мидлсбро".
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|Реал Мадрид
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