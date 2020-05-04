Ла Лига опубликовала заявление о возвращении команд к тренировкам с этой недели

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Ла Лига опубликовала заявление о возвращении команд к тренировкам с этой недели

Ла Лига опубликовала заявление по поводу возвращения команд к тренировкам с этой недели. Об этом сообщается на официальном сайте.

Команды чемпионата Испании готовы к возобновлению занятий с этой недели после прохождения необходимых медицинских процедур.

Ла Лига согласовала протокол безопасности футболистов с представителями министерства здравоохранения страны. 

Матчи Примеры могут возобновится в начале июня, если ситуация с коронавирусом не ухудшиться.

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Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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