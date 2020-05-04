Ла Лига опубликовала заявление о возвращении команд к тренировкам с этой недели

Ла Лига опубликовала заявление по поводу возвращения команд к тренировкам с этой недели. Об этом сообщается на официальном сайте.

Команды чемпионата Испании готовы к возобновлению занятий с этой недели после прохождения необходимых медицинских процедур.

Ла Лига согласовала протокол безопасности футболистов с представителями министерства здравоохранения страны.

Матчи Примеры могут возобновится в начале июня, если ситуация с коронавирусом не ухудшиться.

Не пропустите: "Барселона", "Реал", "Севилья" и "Сосьедад" пройдут в ЛЧ, если Ла Лига досрочно завершит сезон| http://soccernews.ru