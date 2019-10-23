Ла Лига оспорит перенос Эль Класико на 18 декабря

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Ла Лига оспорит перенос Эль Класико на 18 декабря

Ла Лига не согласна с решением Королевской испанской футбольной федерации перенести матч 10-го тура Примеры между "Барселоной" и "Реалом" на 18 декабря.

Руководство турнира продолжает настаивать на другой дате - 4 декабря. В этот день Эль Класико якобы принесёт больше коммерческой выгоды.

В связи с этим, как сообщает AS, Ла Лига оспорит решение федерации путём подачи апелляции в национальный спортивный комитет.

Напомним, что матч пришлось перенести из-за протестов в Каталонии. Изначально игра была запланирована на 26 октября.

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