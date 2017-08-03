Ла Лига отказалась принимать плату от ПСЖ за Неймара

Руководство испанской Ла Лиги отказалась принимать плату от французского ПСЖ за форварда каталонской "Барселоны" Неймара в размере 222-х миллионов евро.

Как информирует AS, представители парижан и бразильского нападающего прибыли в офис организации в Мадрид в четверг утром с намерением внести сумму за футболиста, необходимую для активации пункта о его выкупе. Однако Ла Лига не приняла деньги, мотивируя свое решение тем, что этот трансфер нарушает правила финансового Fair Play.

Напомним, Суарес в инстаграме поблагодарил Неймара за совместно проведенное время. | soccernews.ru