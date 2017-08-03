Ла Лига отказалась принимать плату от ПСЖ за Неймара

Теги псжнеймарбарселонала лига

Ла Лига отказалась принимать плату от ПСЖ за НеймараРуководство испанской Ла Лиги отказалась принимать плату от французского ПСЖ за форварда каталонской "БарселоныНеймара в размере 222-х миллионов евро.

Как информирует AS, представители парижан и бразильского нападающего прибыли в офис организации в Мадрид в четверг утром с намерением внести сумму за футболиста, необходимую для активации пункта о его выкупе. Однако Ла Лига не приняла деньги, мотивируя свое решение тем, что этот трансфер нарушает правила финансового Fair Play.

Напомним, Суарес в инстаграме поблагодарил Неймара за совместно проведенное время. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Чемпион начинает защиту титула: "Монако" принимает "Тулузу"

Чемпион начинает защиту титула: "Монако" принимает "Тулузу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов