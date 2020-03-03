Ла Лига отправит гуманитарную помощь китайскому региону, ставшему очагом коронавируса
Руководство Ла Лиги приняло решение оказать помощь китайскому региону Ухань.
Сообщается, что из Испании в Поднебесную отправят пять тонн дезинфицирующего геля для борьбы с коронавирусом.
Стоит отметить, что Ухань стал очагом смертоносной инфекции, от которой по всему миру скончались около трёх тысяч человек.
Ранее Ла Лига и мадридский "Реал" пригласили на Эль Класико футболистов из уханьского клуба.
Не пропустите: Все матчи азиатской Лиги Чемпионов перенесены из-за коронавируса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Почему Дитмара Хоппа называют "сином женщины легкого поведения"? Владелец "Хоффенхайма" поднимает немецкий футбол, но встречае сопротивление фанатов
-
"Атлетик" нацелился на Игуаина
-
Широков сделал прогноз на матч "Спартак" - ЦСКА
-
Дель Пьеро назвал трёх лучших российских футболистов в истории
-
"Я должен уйти от этого гея": Чигринский рассказал, как Ибрагимович анонсировал уход из "Барселоны"
-
Мбаппе попал в предварительную заявку сборной Франции для участия в Олимпиаде
-
Титов поделился мнением об уходе Кокорина из "Зенита"
-
Артета рассказал о травме Лукаса Торрейры
-
Ла Лига отправит гуманитарную помощь китайскому региону, ставшему очагом коронавируса
-
Полиция провела обыски у 18 футбольных фанатов после драк в центре Москвы
-
Президент "Интера" назвал "клоуном" руководителя Серии А
-
Черчесов назвал дату оглашения заявки сборной России на мартовский сбор
-
Артета прокомментировал выход "Арсенала" в 1/4 финала Кубка Англии
-
Панов: "Я всегда болел за "Спартак", даже когда играл в "Зените"
-
Все матчи азиатской Лиги Чемпионов перенесены из-за коронавируса
-
Булыкин сделал прогноз на результативность Кокорина в "Сочи"
-
"Арсенал" работает над продлением контракта с Сака
-
Слуцкий высказался о проведении в Казани матча за Суперкубок УЕФА-2023
-
Главные новости дня: 2 марта
-
Матч "Ювентус" - "Интер" может быть еще раз перенесен
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14