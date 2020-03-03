Ла Лига отправит гуманитарную помощь китайскому региону, ставшему очагом коронавируса

Теги ла лига

Ла Лига отправит гуманитарную помощь китайскому региону, ставшему очагом коронавируса

Руководство Ла Лиги приняло решение оказать помощь китайскому региону Ухань.

Сообщается, что из Испании в Поднебесную отправят пять тонн дезинфицирующего геля для борьбы с коронавирусом.

Стоит отметить, что Ухань стал очагом смертоносной инфекции, от которой по всему миру скончались около трёх тысяч человек.

Ранее Ла Лига и мадридский "Реал" пригласили на Эль Класико футболистов из уханьского клуба.

Не пропустите: Все матчи азиатской Лиги Чемпионов перенесены из-за коронавируса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Почему Дитмара Хоппа называют "сином женщины легкого поведения"? Владелец "Хоффенхайма" поднимает немецкий футбол, но встречае сопротивление фанатов

Почему Дитмара Хоппа называют "сином женщины легкого поведения"? Владелец "Хоффенхайма" поднимает немецкий футбол, но встречае сопротивление фанатов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов