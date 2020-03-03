Ла Лига отправит гуманитарную помощь китайскому региону, ставшему очагом коронавируса

Руководство Ла Лиги приняло решение оказать помощь китайскому региону Ухань.

Сообщается, что из Испании в Поднебесную отправят пять тонн дезинфицирующего геля для борьбы с коронавирусом.

Стоит отметить, что Ухань стал очагом смертоносной инфекции, от которой по всему миру скончались около трёх тысяч человек.

Ранее Ла Лига и мадридский "Реал" пригласили на Эль Класико футболистов из уханьского клуба.

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