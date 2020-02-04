Ла Лига угодила в скандал, перепутав игроков "Барселоны"

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Ла Лига угодила в скандал, перепутав игроков "Барселоны"

Пресс-служба испанской Ла Лиги допустила грубую ошибку, перепутав нападающего "Барселоны" Ансу Фати с защитником каталонского клуба Нелсоном Семеду.

В Twitter Ла Лиги появился пост, посвященный победе "Барселоны" в матче 22-го тура чемпионата Испании с "Леванте" (2:1). В этой встрече Фати забил два мяча, став самым молодым автором дубля в истории турнира. 

"Даже Ансу Фати не верит, что он сотворил историю", - гласил пост Ла Лиги, к которому почему-то была прикреплена фотография Семеду. После нескольких негодующих комментариев от болельщиков пост был удален.

В нынешнем сезоне 17-летний Фати провел за "Барселону" 13 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

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