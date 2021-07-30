Ла Лига подписала контракт с Гари Линекером
Фото: твиттер LaLigaTV/Автор неизвестен
Ла Лига подписала контракт с экс-нападающим "Барселоны" и сборной Англии Гари Линикером!
Гари Линекер, бывший капитан сборной Англии и нападающий «Барселоны», присоединится к эфирному списку экспертов LaLigaTV, круглосуточного канала, на котором со следующего сезона будут транслироваться все матчи Примеры.
В соответствии с многолетним соглашением Линекер будет представлять ключевые матчи на LaLigaTV и регулярно появляться в студийной программе канала VIVA LaLiga, транслируемой в прямом эфире из Барселоны, а также будет появляться среди других рекламных мероприятий, связанных с Ла Лигой.
«Я очень рад стать частью LaLigaTV, канала, который я смотрел каждые выходные в течение последних двух сезонов», - сказал Линекер, выступавший за «Барселону» с 1986 по 1989 год, забив 42 гола в 103 матчах чемпионата. «У меня остались теплые воспоминания о том, как я играл в Испании, и с нетерпением жду возможности разделить впечатления от Ла Лиги со зрителями в Великобритании и других странах».
Его добавление в список экспертов LaLigaTV, наряду с такими знатоками испанского футбола как Гильем Балаге, Грэм Хантер, Альберт Феррер, Терри Гибсон, Сид Лоу, Гаиска Мендьета, Пит Дженсон, Андреа Орланди, Энди Уэст, Саймон Хэнли, Семрой Хантер, Фил Китромилидес и многими другими - пополняет кадровый резерв для линейного телеканала, запущенного в Великобритании и Ирландии в январе 2020 года в рамках партнерства Ла Лиги с Premier Sports. LaLigaTV также доступна в Великобритании через каналы Amazon Prime Video.
Мельсиор Солер, аудиовизуальный директор Ла Лиги, сказал: «Добавление Гари Линекера в наш кадровый состав действительно воодушевляет болельщиков Ла Лиги. У него обширный опыт и глубокие познания в испанском футболе. Мы с нетерпением ждем возможности стать свидетелями опыта, энергии и страсти, которые он привнесет в LaLigaTV».
Линекер выступал в Ла Лиге три года в период с 1986 по 1989 год, где он играл ключевую роль в «Барселоне», дважды забив гол в своем дебютном матче и сделав хет-трик в матче против «Реала» в Эль-Класико.
Он обладает богатым опытом в области телевещания: с 1999 года он был ведущим BBC Match of the Day, руководил каналом в освещении крупных международных турниров за тот же период времени и в течение шести сезонов возглавлял Лигу чемпионов УЕФА BT Sport.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14