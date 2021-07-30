Ла Лига подписала контракт с Гари Линекером

Фото: твиттер LaLigaTV/Автор неизвестен

Ла Лига подписала контракт с экс-нападающим "Барселоны" и сборной Англии Гари Линикером!

Гари Линекер, бывший капитан сборной Англии и нападающий «Барселоны», присоединится к эфирному списку экспертов LaLigaTV, круглосуточного канала, на котором со следующего сезона будут транслироваться все матчи Примеры.

В соответствии с многолетним соглашением Линекер будет представлять ключевые матчи на LaLigaTV и регулярно появляться в студийной программе канала VIVA LaLiga, транслируемой в прямом эфире из Барселоны, а также будет появляться среди других рекламных мероприятий, связанных с Ла Лигой.

«Я очень рад стать частью LaLigaTV, канала, который я смотрел каждые выходные в течение последних двух сезонов», - сказал Линекер, выступавший за «Барселону» с 1986 по 1989 год, забив 42 гола в 103 матчах чемпионата. «У меня остались теплые воспоминания о том, как я играл в Испании, и с нетерпением жду возможности разделить впечатления от Ла Лиги со зрителями в Великобритании и других странах».

Его добавление в список экспертов LaLigaTV, наряду с такими знатоками испанского футбола как Гильем Балаге, Грэм Хантер, Альберт Феррер, Терри Гибсон, Сид Лоу, Гаиска Мендьета, Пит Дженсон, Андреа Орланди, Энди Уэст, Саймон Хэнли, Семрой Хантер, Фил Китромилидес и многими другими - пополняет кадровый резерв для линейного телеканала, запущенного в Великобритании и Ирландии в январе 2020 года в рамках партнерства Ла Лиги с Premier Sports. LaLigaTV также доступна в Великобритании через каналы Amazon Prime Video.

Мельсиор Солер, аудиовизуальный директор Ла Лиги, сказал: «Добавление Гари Линекера в наш кадровый состав действительно воодушевляет болельщиков Ла Лиги. У него обширный опыт и глубокие познания в испанском футболе. Мы с нетерпением ждем возможности стать свидетелями опыта, энергии и страсти, которые он привнесет в LaLigaTV».

Линекер выступал в Ла Лиге три года в период с 1986 по 1989 год, где он играл ключевую роль в «Барселоне», дважды забив гол в своем дебютном матче и сделав хет-трик в матче против «Реала» в Эль-Класико.

Он обладает богатым опытом в области телевещания: с 1999 года он был ведущим BBC Match of the Day, руководил каналом в освещении крупных международных турниров за тот же период времени и в течение шести сезонов возглавлял Лигу чемпионов УЕФА BT Sport.

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