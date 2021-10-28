Ла Лига подтвердила, что Винисиуса оскорбили на расовой почве в "Эль Класико"

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Ла Лига подтвердила, что Винисиуса оскорбили на расовой почве в "Эль Класико"Фото: инстаграм Винисиуса/Автор неизвестен

Бразильский вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор был оскорблен на расовой почве во время гостевой игры с "Барселоной", где мадридцы победили со счетом 2:1, подтвердила Ла Лига.

Отмечается, что Лига пожалуется на этот инцидент в прокуратуру города Барселона.

"Местный фанат оскорбил Винисиуса на расовой почве. Ла Лига сообщит о преступлении в прокуратуру Барселоны. Ла Лига годами борется с подобным поведением и продвигает позитивные ценности", – сообщается в официальном заявлении Ла Лиги.

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