Ла Лига покажет матч "Реал Сосьедад" - "Бетис" в тик-токе
Фото: твиттер Ла Лиги\Автор неизвестен
Матч "Реал Сосьедада" с "Бетисом" в рамках 32-го тура Ла Лиги официально покажут в тик-токе.
Организует трансляцию телекомпания Gol. Это будет первый подобный опыт в топ-лигах. Над трансляцией будет работать более 30 человек совместно с Mediapro. Показывать будут в вертикальном формате, в соотношении 9:6 и в разрешении 4К.
Директор Ла Лиги по медиа-развитию Альфредо Бермехо сказал по этому поводу следующее:
"Это ещё один шаг от Ла Лиги для завоевания новой аудитории и распространения нашего футбола для как можно большего количества людей.
Это соглашение с тик-током подтверждает, что сотрудничество Ла Лиги с Mediapro будет развиваться в следующие сезоны, чтобы создавать продукт и внедрять инновации в мир футбольных трансляций".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14