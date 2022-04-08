Ла Лига покажет матч "Реал Сосьедад" - "Бетис" в тик-токе

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Ла Лига покажет матч "Реал Сосьедад" - "Бетис" в тик-токе

Фото: твиттер Ла Лиги\Автор неизвестен

Матч "Реал Сосьедада" с "Бетисом" в рамках 32-го тура Ла Лиги официально покажут в тик-токе.

Организует трансляцию телекомпания Gol. Это будет первый подобный опыт в топ-лигах. Над трансляцией будет работать более 30 человек совместно с Mediapro. Показывать будут в вертикальном формате, в соотношении 9:6 и в разрешении 4К.

Директор Ла Лиги по медиа-развитию Альфредо Бермехо сказал по этому поводу следующее:

"Это ещё один шаг от Ла Лиги для завоевания новой аудитории и распространения нашего футбола для как можно большего количества людей.

Это соглашение с тик-током подтверждает, что сотрудничество Ла Лиги с Mediapro будет развиваться в следующие сезоны, чтобы создавать продукт и внедрять инновации в мир футбольных трансляций".

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