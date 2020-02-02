Ла Лига поздравила Карпина с днем рождения, назвав его русским гением

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Ла Лига поздравила Карпина с днем рождения, назвав его русским гением

Пресс-служба испанской Ла Лиги поздравила с днем рождения главного тренера "Ростова" Валерия Карпина, которому сегодня, 2 февраля,исполнился 51 год.

"Русский гений, вписавший свое имя в историю Ла Лиги. С днем рождения, Карпин!" — говорится в сообщении Ла Лиги в Twitter.

В бытность футболистом Карпин выступал за "Реал Сосьедад", "Валенсию" и "Сельту". На его счету 384 матча в чемпионате Испании, в которых он забил 68 голов и отдал семь результативных передач.

В составе "Реала Сосьедад" он становился серебряным призером Ла Лиги, а в составе "Сельты" доходил до финала Кубка Испании.

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