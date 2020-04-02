Ла Лига представила план возобновления чемпионата

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Ла Лига представила план возобновления чемпионата

Руководство Ла Лиги представило план, по которому клубы будут возвращаться к нормальным тренировкам.

Как сообщает Marca, тренировки команд должны начаться за 15 дней до возобновления чемпионата. Далее возвращение сезона было разделено на четыре этапа: подготовка к тренировкам, самостоятельная тренировка, тренировка по восемь игроков в трех разных группах и обычная общая тренировка.

Отмечается, что футболисты, тренерский штаб и остальной персонал должны быть изолированы в отдельной гостинице, в которую будет доступ только уполномоченным лицам.

Кроме того, за 72 часа до возобновления турнира каждый футболист и проживающие с ними люди должны будут сдать тест на коронавирус.

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