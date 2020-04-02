Ла Лига представила план возобновления чемпионата
Руководство Ла Лиги представило план, по которому клубы будут возвращаться к нормальным тренировкам.
Как сообщает Marca, тренировки команд должны начаться за 15 дней до возобновления чемпионата. Далее возвращение сезона было разделено на четыре этапа: подготовка к тренировкам, самостоятельная тренировка, тренировка по восемь игроков в трех разных группах и обычная общая тренировка.
Отмечается, что футболисты, тренерский штаб и остальной персонал должны быть изолированы в отдельной гостинице, в которую будет доступ только уполномоченным лицам.
Кроме того, за 72 часа до возобновления турнира каждый футболист и проживающие с ними люди должны будут сдать тест на коронавирус.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14