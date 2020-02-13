Ла Лига представила список с потолками зарплат клубов-участников чемпионата

Испанская Ла Лига опубликовала список потолков зарплат клубов-участников первенства в нынешнем сезоне.

У "Барселоны" лимит зарплаты не превышает 656,43 млн евро, у "Реала" - меньше на 15 млн - 641,05 млн.

На третьем месте расположился "Атлетико" - 348,50 млн, в топ-5 также вошли "Севилья" (185,16 млн) и "Валенсия" (177,11 млн).

В 8 из 20 команд потолок зарплат превышает сто миллионов евро. Самый низкий показатель у "Мальорки" - 33,53 млн евро.

Отметим, что по сравнению с сентябрем 2019 года у "Барселоны" снизился потолок с 671,42 млн.

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