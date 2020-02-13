Ла Лига представила список с потолками зарплат клубов-участников чемпионата

Теги барселонареал мадридсевильяатлетико мадрид

Ла Лига представила список с потолками зарплат клубов-участников чемпионата

Испанская Ла Лига опубликовала список потолков зарплат клубов-участников первенства в нынешнем сезоне.

У "Барселоны" лимит зарплаты не превышает 656,43 млн евро, у "Реала" - меньше на 15 млн - 641,05 млн.

На третьем месте расположился "Атлетико" - 348,50 млн, в топ-5 также вошли "Севилья" (185,16 млн) и "Валенсия" (177,11 млн).

В 8 из 20 команд потолок зарплат превышает сто миллионов евро. Самый низкий показатель у "Мальорки" - 33,53 млн евро.

Отметим, что по сравнению с сентябрем 2019 года у "Барселоны" снизился потолок с 671,42 млн.

Не пропустите: Сарри высказался о возможном переходе Месси в "Ювентус".  | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стали известны детали искового заявления "Локомотива" к Геркусу

Стали известны детали искового заявления "Локомотива" к Геркусу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов