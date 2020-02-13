Ла Лига представила список с потолками зарплат клубов-участников чемпионата
Испанская Ла Лига опубликовала список потолков зарплат клубов-участников первенства в нынешнем сезоне.
У "Барселоны" лимит зарплаты не превышает 656,43 млн евро, у "Реала" - меньше на 15 млн - 641,05 млн.
На третьем месте расположился "Атлетико" - 348,50 млн, в топ-5 также вошли "Севилья" (185,16 млн) и "Валенсия" (177,11 млн).
В 8 из 20 команд потолок зарплат превышает сто миллионов евро. Самый низкий показатель у "Мальорки" - 33,53 млн евро.
Отметим, что по сравнению с сентябрем 2019 года у "Барселоны" снизился потолок с 671,42 млн.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14