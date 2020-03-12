Ла Лига приостановлена из-за коронавируса

Ла Лига объявила о приостановлении чемпионата из-за коронавируса.

Как сообщает официальный сайт Ла Лиги, Примера остановлена как минимум на два ближайших тура. На решение повлияло то, что мадридский "Реал" ввел карантин.

Напомним, что ранее также была приостановлена итальянская Серия А. В АПЛ решили проводить матчи без зрителей.

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