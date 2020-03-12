Ла Лига приостановлена из-за коронавируса

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Ла Лига приостановлена из-за коронавируса

Ла Лига объявила о приостановлении чемпионата из-за коронавируса.

Как сообщает официальный сайт Ла Лиги, Примера остановлена как минимум на два ближайших тура. На решение повлияло то, что мадридский "Реал" ввел карантин.

Напомним, что ранее также была приостановлена итальянская Серия А. В АПЛ решили проводить матчи без зрителей.

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2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
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