Ла Лига продала долю в бизнесе и направит деньги на развитие клубов

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Ла Лига продала долю в бизнесе и направит деньги на развитие клубов

Ла Лига продаст долю в бизнесе инвестиционному фонду CVC.

Как сообщает сайт лиги, CVC за 10-процентную долю заплатит 2,7 миллиарда евро, которые будут направлены на развитие Ла Лиги.

Отмечается, что около 90% от этой суммы пойдет непосредственно клубам, включая женские, полупрофессиональные и любительские команды.

Всего в рамках сделки стоимость Ла Лиги оценена в 24,25 миллиарда евро.

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Стало известно, сколько получат испанские клубы от сделки Ла Лиги с инвестиционным фондом на 2.7 миллиарда евро

Стало известно, сколько получат испанские клубы от сделки Ла Лиги с инвестиционным фондом на 2.7 миллиарда евро

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