Ла Лига пытается помешать переходу Неймара в ПСЖ

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Ла Лига пытается помешать переходу Неймара в ПСЖ

Руководство профессиональной футбольной лиги Испании (LFP) блокирует трансфер нападающего "Барселоны" Неймара в ПСЖ, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, трансфер приостановлен из-за того, что отец форварда требует от каталонского клуба вознаграждение в размере 26 миллионов евро.

Напомним, что эту сумму Неймар-старший должен был получить за продление его сыном контракта с "Барселоной", которое состоялась летом 2016 года. Впрочем, руководство "Барсы" считает, что в случае ухода в ПСЖ Неймар нарушает правило о лояльности клубу. 

Кроме того, в LFP считают, что парижский клуб не может не  нарушить правила финансового фэйр-плей в случае покупки 25-летнего бразильца за 222 миллиона евро.

Не пропустите: Президент ПСЖ: "Хотел бы поговорить о Неймаре в другое время, сейчас он является игроком "Барселоны".  | http://soccernews.ru

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