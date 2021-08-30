Ла Лига работает над переносом матчей "Реала" и "Барселоны"

Некоторые игры 4-го тура чемпионата Испании могут перенести на другие даты, сообщает официальный сайт турнира.

Причина возможных изменений в календаре первенства - проведение матчей квалификации ЧМ-2022 в Южной Америке.

ФИФА разрешила КОНМЕБОЛ провести встречи отбора к мундиалю в ночь на 10 сентября, что ставит под угрозу старт 4-го тура Ла Лиги, намеченный на 11 сентября.

В частности, могут состояться в другие дни матчи "Реал" - "Сельта" и "Севилья" - "Барселона".

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