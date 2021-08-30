Ла Лига работает над переносом матчей "Реала" и "Барселоны"

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Ла Лига работает над переносом матчей "Реала" и "Барселоны"

Некоторые игры 4-го тура чемпионата Испании могут перенести на другие даты, сообщает официальный сайт турнира.

Причина возможных изменений в календаре первенства - проведение матчей квалификации ЧМ-2022 в Южной Америке.

ФИФА разрешила КОНМЕБОЛ провести встречи отбора к мундиалю в ночь на 10 сентября, что ставит под угрозу старт 4-го тура Ла Лиги, намеченный на 11 сентября.

В частности, могут состояться в другие дни матчи "Реал" - "Сельта" и "Севилья" - "Барселона".

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2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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