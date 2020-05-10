Ла Лига рассказала о результатах обследования футболистов на коронавирус

Стало известно, у скольких игроков Примеры выявлен коронавирус после обследования перед возобновлением тренировок. Тесты были сделаны всем футболистам и персоналу клубов.

Covid-19 заражены пять футболистов, их имена не разглашаются. У всех болезнь протекает бессимптомно. Заболевших изолировали, чтобы в скором времени провести новые тесты.

Ранее издание El Laguero сообщало, что три футболиста "Бетиса" заражены коронавирусом.

По последним данным, в Испании коронавирусом заражены почти 263 тысячи человек, скончалось около 27 тысяч.

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