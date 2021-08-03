Ла Лига рассматривает возможность послабления финансовых правил

Теги ла лигахавьер тебасбарселонаваленсиялионель месси

Ла Лига рассматривает возможность послабления финансовых правилФото: инстарам Тебаса/Автор неизвестен

Ла Лига и ее президент Хавьер Тебас изучают возможность сделать финансовые правила чемпионата более гибкими по отношению к клубам, сообщает Эктор Гомес.

По информации источника, основной причиной для этого послужили многочисленные запросы от испанских клубов, в особенности "Барселоны" и "Валенсии".

Напомним, что "Барселона" испытывает большие трудности с регистрацией новых футболистов и продлением контракт с Лео Месси.

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