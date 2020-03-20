Ла Лига рассматривает возможность проведения матчей каждые 48 часов после возобновления сезона

Руководство Ла Лиги во главе с президентом Хавьером Тебасом изучает различные варианты проведения оставшихся 11 туров чемпионата.

По информации Sport.es, не исключено, что матчи будут играться каждые 48 часов. Это позволит завершить сезон до 30 июня, как рекомендовала УЕФА.

Напомним, что по итогам 27 туров в испанском первенстве лидирует "Барселона" с 58 очками. "Реал" второй с 56 баллами в активе.

Ла Лигу пришлось остановить из-за пандемии коронавируса. В стране зафиксировано более 17 тысяч случаев заболевания.

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