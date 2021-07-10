Ла Лига разрешила "Барселоне" зарегистрировать Месси

1 Теги барселоналионель месси

Ла Лига разрешила "Барселоне" зарегистрировать Месси Фото: инстаграм Лионеля Месси

"Барселона" в ближайшее время подпишет контракт с Лионелем Месси.

По сведениям AS, клуб решил вопрос с потолком зарплат и Ла Лига одобрила регистрацию аргентинца.

Отмечается, что отец футболиста Хорхе Месси уладил все детали контракта с президентом "Барсы" Жоаном Лапортой. О подписании контракта, скорее всего, объявят после окончания Кубка Америки.

Напомним, что 1 июля Месси получил статус свободного агента. Он выступал за основную команду "Барсы" с 2003 года. За это время он провел 778 игр, забил 672 гола и отдал 305 результативных передач.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Как же тяжело Барсе даётся продление лучшего в мире , самого неподкупного ,не эгоистичного футболиста))Сплавили молодые дарования кого-куда и рады))А на вылеты в ЛЧ и просранное чемпионства плевать))Лайк!Вискас Эль Барса!

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