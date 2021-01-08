Ла Лига разрешила Зидану поехать на матч с "Осасуной"

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Ла Лига разрешила Зидану поехать на матч с "Осасуной"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан сможет руководить командой в матче 18-го тура чемпионата Испании против "Осасуны".

По информации AS, Ла Лига разрешила французскому тренеру поехать на игру в Памплоне после двух отрицательных тестов на COVID-19.

Ранее сообщалось, что Зидан находится на карантине из-за обнаружения коронавируса у человека из его ближайшего окружения.

Матч "Осасуна" - "Реал" состоится в субботу в 23:00 по московскому времени.

Не пропустите: "Реал" выбрал будущего преемника Зидана. | http://soccernews.ru
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