Ла Лига разрешила Зидану поехать на матч с "Осасуной"
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан сможет руководить командой в матче 18-го тура чемпионата Испании против "Осасуны".
По информации AS, Ла Лига разрешила французскому тренеру поехать на игру в Памплоне после двух отрицательных тестов на COVID-19.
Ранее сообщалось, что Зидан находится на карантине из-за обнаружения коронавируса у человека из его ближайшего окружения.
Матч "Осасуна" - "Реал" состоится в субботу в 23:00 по московскому времени.
Не пропустите: "Реал" выбрал будущего преемника Зидана. | http://soccernews.ru
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