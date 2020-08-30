Ла Лига сделала официальное заявление по поводу конфликта Месси с "Барселоной"

1 Теги лионель мессибарселона

Ла Лига сделала официальное заявление по поводу конфликта Месси с "Барселоной"

Руководство Ла Лиги сделало заявление по поводу конфликта между "Барселоной" и аргентинским нападающим команды Лионелем Месси.

"Нынешний контракт Месси с "Барселоной" по-прежнему в силе. Единственный вариант для его ухода - заплатить сумму отступных в размере 700 миллионов евро", - сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

Напомним, что 33-летний Месси хочет разорвать контракт с "Барселоной" и перейти в другой клуб. Интерес к форварду проявляют ПСЖ, "Манчестер Сити", "Интер", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Не пропустите: Брейтуэйт может получить в "Барселоне" номер Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Карлыч69
Карлыч69

По логике, следующим заявлением будет от УЕФА.

Ответить

главное

"Локомотив" объявил о переходе Алексея Миранчука в "Аталанту"

"Локомотив" объявил о переходе Алексея Миранчука в "Аталанту"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов