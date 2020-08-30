Ла Лига сделала официальное заявление по поводу конфликта Месси с "Барселоной"

Руководство Ла Лиги сделало заявление по поводу конфликта между "Барселоной" и аргентинским нападающим команды Лионелем Месси.

"Нынешний контракт Месси с "Барселоной" по-прежнему в силе. Единственный вариант для его ухода - заплатить сумму отступных в размере 700 миллионов евро", - сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

Напомним, что 33-летний Месси хочет разорвать контракт с "Барселоной" и перейти в другой клуб. Интерес к форварду проявляют ПСЖ, "Манчестер Сити", "Интер", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

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