Ла Лига - сильнейший чемпионат мира в прошлом десятилетии по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила свою версию рейтинга сильнейших чемпионатов в мире по итогам прошедшего десятилетия.

Первое место занял чемпионат Англии, второе - английская Премьер-лига. В тройку также вошла бразильская Серия А. Чемпионат России занял 15 место.

Топ-15 рейтинга рейтинга IFFHS выглядит так:

1. Ла Лига (Испания) - 11988 очков.

2. Премьер-лига (Англия) - 10498.

3. Серия А (Бразилия) - 9851.

4. Серия А (Италия) - 9787,5.

5. Бундеслига (Германия) - 9118.

6. Суперлига (Аргентина) - 8639.

7. Лига 1 (Франция) - 8594.

8. Примера А (Колумбия) – 7672.

9. Примейра (Португалия) – 7217.

10. Примера дивизион (Парагвай) – 6922,5.

11. Жупилер Лига (Бельгия) – 6592,5.

12. Эредивизия (Нидерланды) – 6482,5.

13. РПЛ (Россия) – 6290.

14. Лига Про (Эквадор) – 6095,5.

15. Суперлига (Греция) – 6084,5.

Не пропустите: Новое руководство "Барселоны" хочет расстаться с 8 игроками. | http://soccernews.ru