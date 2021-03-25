Ла Лига - сильнейший чемпионат мира в прошлом десятилетии по версии IFFHS

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Ла Лига - сильнейший чемпионат мира в прошлом десятилетии по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила свою версию рейтинга сильнейших чемпионатов в мире по итогам прошедшего десятилетия.

Первое место занял чемпионат Англии, второе - английская Премьер-лига. В тройку также вошла бразильская Серия А. Чемпионат России занял 15 место.

Топ-15 рейтинга рейтинга IFFHS выглядит так:

1. Ла Лига (Испания) - 11988 очков.
2. Премьер-лига (Англия) - 10498.
3. Серия А (Бразилия) - 9851.
4. Серия А (Италия) - 9787,5.
5. Бундеслига (Германия) - 9118.
6. Суперлига (Аргентина) - 8639.
7. Лига 1 (Франция) - 8594.
8. Примера А (Колумбия) – 7672.
9. Примейра (Португалия) – 7217.
10. Примера дивизион (Парагвай) – 6922,5.
11. Жупилер Лига (Бельгия) – 6592,5.
12. Эредивизия (Нидерланды) – 6482,5.
13. РПЛ (Россия) – 6290.
14. Лига Про (Эквадор) – 6095,5.
15. Суперлига (Греция) – 6084,5.

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