Ла Лига - сильнейший чемпионат мира в прошлом десятилетии по версии IFFHS
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила свою версию рейтинга сильнейших чемпионатов в мире по итогам прошедшего десятилетия.
Первое место занял чемпионат Англии, второе - английская Премьер-лига. В тройку также вошла бразильская Серия А. Чемпионат России занял 15 место.
Топ-15 рейтинга рейтинга IFFHS выглядит так:
1. Ла Лига (Испания) - 11988 очков.
2. Премьер-лига (Англия) - 10498.
3. Серия А (Бразилия) - 9851.
4. Серия А (Италия) - 9787,5.
5. Бундеслига (Германия) - 9118.
6. Суперлига (Аргентина) - 8639.
7. Лига 1 (Франция) - 8594.
8. Примера А (Колумбия) – 7672.
9. Примейра (Португалия) – 7217.
10. Примера дивизион (Парагвай) – 6922,5.
11. Жупилер Лига (Бельгия) – 6592,5.
12. Эредивизия (Нидерланды) – 6482,5.
13. РПЛ (Россия) – 6290.
14. Лига Про (Эквадор) – 6095,5.
15. Суперлига (Греция) – 6084,5.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18