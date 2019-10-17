Ла Лига снова пытается провести матч чемпионата Испании в США
Несмотря на провал идеи с переносом матча "Жирона" - "Барселона" в США, Ла Лига не отказалась от данной инициативы.
Как сообщает AS, в новом сезоне руководство турнира попытается провести в Майами поединок между "Вильярреалом" и "Атлетико".
Встреча 16-го тура чемпионата Испании запланирована на 8 декабря.
Оба клуба уже дали согласие на проведение матча в Соединённых Штатах, однако в ситуацию снова могут вмешаться футбольные чиновники.
Не пропустите: Эль Класико могут перенести на другую дату. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
Ла Лига снова пытается провести матч чемпионата Испании в США
-
Озил определился со своим будущим в "Арсенале"
-
Шомуродов рассказал, считает ли себя звездой РПЛ
-
В Китае назвали стадион в честь ван дер Сара
-
Орлов: "В России раньше не было такого форварда, как Дзюба"
-
СМИ узнали три причины отказа "Манчестер Юнайтед" от трансфера Джерома Боатенга
-
СМИ: глава украинского футбола устроил пьяный дебош на матче с Португалией
-
Кузнецов прокомментировал уход из "Спартака"
-
Пасторе зимой может оказаться в Китае
-
Коутиньо не вернётся в "Барселону"
-
"Интер" определил три кандидата на замену травмированному Санчесу
-
Аллегри отреагировал на слухи о назначении в "Манчестер Юнайтед"
-
Главные новости дня: 16 октября
-
"Арсенал" определился с возможной заменой для Эмери
-
Ибрагимович может вернуться в Италию
-
Черчесов рассказал о моменте, когда он был близок к увольнению из сборной России
-
"Тоттенхэм" назвал "Реалу" условие по трансферу Эриксена
-
В Москве формируют новый клуб "Москоу Сити"
-
Сарри определился со своей позицией по Рабьо
-
Бэйл пропустит игру против "Мальорки". Участие в класико под вопросом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|8
|18
|2
|Атлетико Мадрид
|8
|15
|3
|Гранада
|8
|14
|4
|Барселона
|7
|13
|5
|Реал Сосьедад
|8
|13
|6
|Севилья
|7
|13
|7
|Атлетик Бильбао
|8
|12
|8
|Валенсия
|8
|12
|9
|Вильярреал
|8
|11
|10
|Леванте
|8
|11
|11
|Осасуна
|8
|11
|12
|Хетафе
|8
|10
|13
|Реал Вальядолид
|8
|10
|14
|Эйбар
|8
|9
|15
|Сельта Виго
|8
|9
|16
|Бетис
|8
|9
|17
|Алавес
|8
|8
|18
|Мальорка
|8
|7
|19
|Эспаньол
|8
|5
|20
|Леганес
|8
|2