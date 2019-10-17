Ла Лига снова пытается провести матч чемпионата Испании в США

Несмотря на провал идеи с переносом матча "Жирона" - "Барселона" в США, Ла Лига не отказалась от данной инициативы.

Как сообщает AS, в новом сезоне руководство турнира попытается провести в Майами поединок между "Вильярреалом" и "Атлетико".

Встреча 16-го тура чемпионата Испании запланирована на 8 декабря.

Оба клуба уже дали согласие на проведение матча в Соединённых Штатах, однако в ситуацию снова могут вмешаться футбольные чиновники.

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