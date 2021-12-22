Ла Лига создала новый ковид-протокол на фоне ухудшающейся ситуации с коронавирусом в Европе.

В новый протокол было включено четыре новых пункта, среди которых указывается, что матчи будут проводится, если готово минимум 5 игроков из первой команды.

Также каждый игрок, тренер и работник должен будет сдавать ежедневный экспресс-тест на антитела, а тест ПЦР будет сдаваться при возвращении из отпуска, который длился более трех дней.

Также купание и смена одежды теперь будет происходить дома, до и после тренировки.

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