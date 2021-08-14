Ла Лига стартовала! "Валенсия", играя в меньшинстве с 3-й минуты, одолела "Хетафе"
Фото: твиттер "Валенсии"
В рамках 1-го тура испанской Ла Лиги "Валенсия" добыла победу над "Хетафе".
"Летучие мыши" играли в меньшинстве с 3-й минуты. У "Хетафе" также удалили игрока, но на 76-й минуте.
"Валенсия" - "Хетафе" 1:0
Гол: Солер (пен), 11 - 1:0
"Валенсия": Мамардашвили, Тьерри Коррейя, Габриэл Паулиста, Альдерете, Гайя, Солер (Диакаби, 86), Гильямон, Черышев (Собрино, 77), Васс (Рачич, 69), Гедеш (Джейсон, 86), Макси Гомес.
"Хетафе": Сория, Суарес (Дуро, 79), Митрович (Витоло, 46), Джене, Кабако, Оливера, Максимович, Арамбарри, Аленья (Мата, 46), Сандро Рамирес (Масиас, 67), Унал (Кукурелья, 68).
Удаления: Гильямон (3), Кабако (76).
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|Команда
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|О
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14