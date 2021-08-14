Ла Лига стартовала! "Валенсия", играя в меньшинстве с 3-й минуты, одолела "Хетафе"

Фото: твиттер "Валенсии"

В рамках 1-го тура испанской Ла Лиги "Валенсия" добыла победу над "Хетафе".

"Летучие мыши" играли в меньшинстве с 3-й минуты. У "Хетафе" также удалили игрока, но на 76-й минуте.

"Валенсия" - "Хетафе" 1:0

Гол: Солер (пен), 11 - 1:0

"Валенсия": Мамардашвили, Тьерри Коррейя, Габриэл Паулиста, Альдерете, Гайя, Солер (Диакаби, 86), Гильямон, Черышев (Собрино, 77), Васс (Рачич, 69), Гедеш (Джейсон, 86), Макси Гомес.

"Хетафе": Сория, Суарес (Дуро, 79), Митрович (Витоло, 46), Джене, Кабако, Оливера, Максимович, Арамбарри, Аленья (Мата, 46), Сандро Рамирес (Масиас, 67), Унал (Кукурелья, 68).

Удаления: Гильямон (3), Кабако (76).

Читайте также: Ла Лига одобрила сделку с фондом CVC после голосования клубов. | http://soccernews.ru