Ла Лига удалила Месси со своего сайта

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Ла Лига удалила Месси со своего сайтаФото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Испанская Ла Лига на своем официальном сайте удалила страницу нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси как игра чемпионата, а также удалила его профиль из состава "Барселоны".

Напомним, что контракт Месси с "блауграной" истек 30 июня, а о новом соглашении до сих пор объявлено не было.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, аргентинец договорился с каталонцами о новом соглашении на пять лет с понижением заработной платы на 50%.

В прошедшем сезоне Месси сыграл 35 матчей в Ла Лиге, в которых забил 30 голов и отдал 9 голевых передач.

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