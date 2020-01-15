Ла Лига утвердила дату следующего матча между "Реалом" и "Барселоной"

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас назвал дату игры второго круга Примеры "Реал" - "Барселона".

Как сообщает As, следующее Эль Класико пройдет 1 марта на "Сантьяго Бернабеу". Начало поединка запланировано на 23:00 (мск).

Напомним, что в первом круге команды расписали безголевую ничью.

После 19 туров "Барселона" и "Реал" имеют по 40 очков, однако по дополнительным показателям лидируют каталонцы.

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