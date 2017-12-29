Ла Лига утвердила время начала второго Эль Класико этого сезона

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Ла Лига утвердила время начала второго Эль Класико этого сезона

Ла Лига утвердила время начала второго Эль Класико этого сезона, сообщает Sport.es.

Так, матч 36-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Реалом" состоится 6 мая в 21:45 по московскому времени.

Напомним, что Эль Класико недельной давности в угоду азиатскому рынку начиналось в 15:00 мск.

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Команда М О
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2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
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20 Лас Пальмас 16 11
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