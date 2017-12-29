Ла Лига утвердила время начала второго Эль Класико этого сезона, сообщает Sport.es.

Так, матч 36-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Реалом" состоится 6 мая в 21:45 по московскому времени.

Напомним, что Эль Класико недельной давности в угоду азиатскому рынку начиналось в 15:00 мск.

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