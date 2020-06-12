Ла Лига вернулась! "Севилья" в дерби обыграла "Бетис"

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Ла Лига вернулась! "Севилья" в дерби обыграла "Бетис"

В первом туре после возобновления сезона Примеры "Севилья" оказалась сильнее "Бетиса".

После 28 туров "Севилья" по-прежнему занимает третье место. "Бетис" идет 12-м.

"Севилья" - "Бетис" 2:0

Голы: Окампос (пен), 56 - 1:0, Фернандо, 62 - 2:0

"Севилья": Вацлик, Кунде, Регилон (Васкес, 80), Диего Карлос, Навас, Жордан, Фернандо, Оливер Торрес (Эскудеро, 80), Окампос (Банега, 71), де Йонг (Эн-Несири, 71), Мунир (Сусо, 74).

"Бетис": Роблес, Эмерсон, Сидней (Феддаль, 46), Бартра, Морено (Педраса, 78), Родригес, Каналес, Фекир, Аленья (Хоакин, 69), Тельо (Лайнес, 61), Иглесиас (Морон, 69).

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