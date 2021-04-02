Ла Лига выбрала лучшего игрока марта

Теги карим бенземареал мадрид

Ла Лига выбрала лучшего игрока мартаФото: Твиттер @Benzema 
Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема получил приз лучшему игроку марта в испанской Ла Лиге.

"Спасибо Ла Лига и "Реал" Мадрид", - подписал француз фото с наградой в своем Твиттере.

За прошедший месяц нападающий сыграл три матча в испанском чемпионате, в которых успел забить пять мячей и сделал одну результативную передачу.

Его команда, на данный момент, находится на 3 строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 60 очков в 28 турах и отставая от лидирующего "Атлетико" на 6 баллов.

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