Ла Лига выбрала лучшего игрока марта
Фото: Твиттер @Benzema
Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема получил приз лучшему игроку марта в испанской Ла Лиге.
"Спасибо Ла Лига и "Реал" Мадрид", - подписал француз фото с наградой в своем Твиттере.
Thanks @laliga @realmadrid— Karim Benzema (@Benzema) April 2, 2021
• MVP de Marzo de la LFP ⚔️ ⚽️
#Nueve #HalaMadrid #LaLigaSantander #POTM pic.twitter.com/fpkUXwmdbP
За прошедший месяц нападающий сыграл три матча в испанском чемпионате, в которых успел забить пять мячей и сделал одну результативную передачу.
Его команда, на данный момент, находится на 3 строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 60 очков в 28 турах и отставая от лидирующего "Атлетико" на 6 баллов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14