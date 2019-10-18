Ла Лига выступила против инициативы "Барселоны" и "Реала" провести Эль Класико 18 декабря

Руководство Ла Лиги требует перенести матч 10-го тура Примеры между "Барселоной" и "Реалом" на 4 декабря.

"Я прошу Комитет по проведению соревнований Королевской испанской футбольной федерации назначить 4 декабря датой проведения матча "Барселона" - "Реал", несмотря на позицию клубов, в связи с тем, что именно Ла Лига, а не клубы и федерация ответственна за получение максимальной пробыли от коммерческих сделок по реализации аудиовизуальных прав", - сказал президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

Напомним, что "Барселона" и "Реал" договорились провести очный матч в среду, 18 декабря.

Изначально игра была запланирована на 26 октября, но из-за акций протеста в Каталонии её проведение оказалось невозможным.

По итогам восьми туров "Реал" лидирует в турнирной таблице чемпионата, а "Барса" идёт второй с отставанием в 2 очка.

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