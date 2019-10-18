Ла Лига выступила против инициативы "Барселоны" и "Реала" провести Эль Класико 18 декабря
Руководство Ла Лиги требует перенести матч 10-го тура Примеры между "Барселоной" и "Реалом" на 4 декабря.
"Я прошу Комитет по проведению соревнований Королевской испанской футбольной федерации назначить 4 декабря датой проведения матча "Барселона" - "Реал", несмотря на позицию клубов, в связи с тем, что именно Ла Лига, а не клубы и федерация ответственна за получение максимальной пробыли от коммерческих сделок по реализации аудиовизуальных прав", - сказал президент Ла Лиги Хавьер Тебас.
Напомним, что "Барселона" и "Реал" договорились провести очный матч в среду, 18 декабря.
Изначально игра была запланирована на 26 октября, но из-за акций протеста в Каталонии её проведение оказалось невозможным.
По итогам восьми туров "Реал" лидирует в турнирной таблице чемпионата, а "Барса" идёт второй с отставанием в 2 очка.
Не пропустите: Арестованы члены группировки, которые грабили дома игроков "Реала" и "Атлетико". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Битва "красных", сражение "Боруссий" и догоняющий "Сити" против неожиданной выскочки: выделяем 4 матча, которые стоит посмотреть на выходных
-
"Реал" поддержал дату проведения Эль Класико, предложенную "Барселоной"
-
"Барселона" опубликовала официальное заявление о переносе матча с "Реалом"
-
Роберто Манчини поставил сборной Италии результат, но все обсуждают ее... зеленую форму!
-
Тедеско перенёс свой офис на "Открытие Арену"
Лента новостей
-
Сборная Армении уволила главного тренера
-
ФИФА представила эмблему клубного Чемпионата Мира
-
Битва "красных", сражение "Боруссий" и догоняющий "Сити" против неожиданной выскочки: выделяем 4 матча, которые стоит посмотреть на выходных
-
Каррера: "Роналду выглядит на 28 лет. Думаю, он побьёт рекорд Пеле"
-
"Манчестер Юнайтед" хочет в январе купить хавбека "Ювентуса"
-
Итальянский клуб "Палермо" официально расформирован
-
Сульшер прокомментировал встречу Погба и Зидана
-
Титов: "Назначение Тедеско - плевок в российский тренерский корпус"
-
Правительство России выделило сотни миллионов рублей на подготовку к Евро-2020
-
Ла Лига выступила против инициативы "Барселоны" и "Реала" провести Эль Класико 18 декабря
-
2
В твиттере "Амкара" появилась эротическая реклама
-
"Это связано с психоэмоциональным моментом": в "Спартаке" объяснили перенос офиса Тедеско на "Открытие Арену"
-
"Реал" поддержал дату проведения Эль Класико, предложенную "Барселоной"
-
1
Зидан назвал совпадением встречу с Погба в Дубае
-
Ташаев пропустит матч "Спартак" - "Рубин" из-за условий аренды
-
1
Каррера посетит матч "Ювентус" - "Локомотив" в Лиге Чемпионов
-
3
"Барселона" опубликовала официальное заявление о переносе матча с "Реалом"
-
Галицкий рассказал о планах по развитию академии "Краснодара"
-
Роберто Манчини поставил сборной Италии результат, но все обсуждают ее... зеленую форму!
-
Тедеско поделился ожиданиями от дебютного матча во главе "Спартака"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|8
|18
|2
|Атлетико Мадрид
|8
|15
|3
|Гранада
|8
|14
|4
|Барселона
|7
|13
|5
|Реал Сосьедад
|8
|13
|6
|Севилья
|7
|13
|7
|Атлетик Бильбао
|8
|12
|8
|Валенсия
|8
|12
|9
|Вильярреал
|8
|11
|10
|Леванте
|8
|11
|11
|Осасуна
|8
|11
|12
|Хетафе
|8
|10
|13
|Реал Вальядолид
|8
|10
|14
|Эйбар
|8
|9
|15
|Сельта Виго
|8
|9
|16
|Бетис
|8
|9
|17
|Алавес
|8
|8
|18
|Мальорка
|8
|7
|19
|Эспаньол
|8
|5
|20
|Леганес
|8
|2