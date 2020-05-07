Ла Лига выступила за разрешение проводить пять замен за один матч в этом сезоне
Руководство чемпионата Испании предлагает разрешить командам проводить пять замен за один матч в текущем сезоне. Об этом сообщает сайт Королевской федерации футбола Испании.
⚠️ OFICIAL | La RFEF propondrá la posibilidad de hacer 5 cambios de forma excepcional— RFEF (@rfef) May 7, 2020
ℹ️ Más info: https://t.co/1VrCrCRQvP pic.twitter.com/OqG0SgdJsD
По данным источника, отмечается, что замены предлагается делать за три раза, чтобы не терять лишнего времени. То есть команды смогут несколько игроков менять одновременно.
Завтра федерация передаст предложение ла лиги в Международный совет футбольных ассоциаций.
Ранее Ла Лига согласовала протокол безопасности футболистов с представителями министерства здравоохранения страны.
Матчи Примеры могут возобновится в начале июня, если ситуация с коронавирусом не ухудшиться.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14