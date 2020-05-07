Ла Лига выступила за разрешение проводить пять замен за один матч в этом сезоне

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Ла Лига выступила за разрешение проводить пять замен за один матч в этом сезоне

Руководство чемпионата Испании предлагает разрешить командам проводить пять замен за один матч в текущем сезоне. Об этом сообщает сайт Королевской федерации футбола Испании.

По данным источника, отмечается, что замены предлагается делать за три раза, чтобы не терять лишнего времени. То есть команды смогут несколько игроков менять одновременно.

Завтра федерация передаст предложение ла лиги в Международный совет футбольных ассоциаций.

Ранее Ла Лига согласовала протокол безопасности футболистов с представителями министерства здравоохранения страны. 

Матчи Примеры могут возобновится в начале июня, если ситуация с коронавирусом не ухудшиться.

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