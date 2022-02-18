Ла Лига зафиксировала случаи оскорбления семьи Пике в каталонском дерби

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Ла Лига зафиксировала случаи оскорбления семьи Пике в каталонском дерби

Фото: инстаграм Пике\Автор неизвестен

Представители Ла Лиги зафиксировали случаи оскорбительных выкриков в адрес семьи защитника "Барселоны" Жерара Пике в матче против "Эспаньола" (2:2) в рамках 24-го тура Примеры, сообщает Marca.

По информации источника, было зафиксировано не более 14 случаев, когда на стадионе "Корнелья Эль-Прат" имело место ненадлежащее поведение.

Было отмечено три песни: первая оскорбляла саму "Барселону", вторая была направлена в адрес Пике, его жены Шакиры и их сына, а третья в сторону болельщиков "Барселоны".

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