Ла Лига зафиксировала случаи оскорбления семьи Пике в каталонском дерби
Фото: инстаграм Пике\Автор неизвестен
Представители Ла Лиги зафиксировали случаи оскорбительных выкриков в адрес семьи защитника "Барселоны" Жерара Пике в матче против "Эспаньола" (2:2) в рамках 24-го тура Примеры, сообщает Marca.
По информации источника, было зафиксировано не более 14 случаев, когда на стадионе "Корнелья Эль-Прат" имело место ненадлежащее поведение.
Было отмечено три песни: первая оскорбляла саму "Барселону", вторая была направлена в адрес Пике, его жены Шакиры и их сына, а третья в сторону болельщиков "Барселоны".
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|27
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|Реал Вальядолид
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