Ла Лига заключила "историческую" сделку почти на 5 миллиардов евро

Теги ла лига

Ла Лига заключила "историческую" сделку почти на 5 миллиардов евро

Пресс-служба испанской Ла Лиги на официальном сайте объявила о продаже прав на трансляцию матчей лиги Movistar и DAZN на сумму 4 миллиарда 950 миллионов евро.

Сделка рассчитана на 5 лет. Movistar и DAZN получат по пять матчей из каждого тура чемпионата Испании. В руководстве Ла Лиги назвали сделку "исторической".

Большую часть от суммы прав получат клубы Ла Лиги.

Не пропустите: Стал известен соперник "Барселоны" в Лиге Европы. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 13 декабря

Главные новости дня: 13 декабря

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов