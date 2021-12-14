Ла Лига заключила "историческую" сделку почти на 5 миллиардов евро

Пресс-служба испанской Ла Лиги на официальном сайте объявила о продаже прав на трансляцию матчей лиги Movistar и DAZN на сумму 4 миллиарда 950 миллионов евро.

Сделка рассчитана на 5 лет. Movistar и DAZN получат по пять матчей из каждого тура чемпионата Испании. В руководстве Ла Лиги назвали сделку "исторической".

Большую часть от суммы прав получат клубы Ла Лиги.

Не пропустите: Стал известен соперник "Барселоны" в Лиге Европы. | http://soccernews.ru