Ла Лига заключила "историческую" сделку почти на 5 миллиардов евро
Пресс-служба испанской Ла Лиги на официальном сайте объявила о продаже прав на трансляцию матчей лиги Movistar и DAZN на сумму 4 миллиарда 950 миллионов евро.
Сделка рассчитана на 5 лет. Movistar и DAZN получат по пять матчей из каждого тура чемпионата Испании. В руководстве Ла Лиги назвали сделку "исторической".
Большую часть от суммы прав получат клубы Ла Лиги.
Не пропустите: Стал известен соперник "Барселоны" в Лиге Европы. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Победа "Реала" в дерби, неудача "Барселоны", разгром от "Бетиса": результаты 17-го тура Ла Лиги
-
Феерии "Интера" и "Фиорентины", потери "Милана" и "Ювентуса": результаты 17-го тура Серии А
-
"Зенит" близок к покупке лучшего бомбардира "Интернасьонала"
-
Месси, Роналду и Левандовски - в числе претендентов на награду Globe Soccer Awards
-
"Спартак" близок к покупке защитника молодежной сборной России
Лента новостей
-
Главные новости дня: 13 декабря
-
"Бавария" нацелилась на одного из лидеров дортмундской "Боруссии"
-
Президент "Барселоны" встретился с агентом Холанда и Погба
-
Победа "Реала" в дерби, неудача "Барселоны", разгром от "Бетиса": результаты 17-го тура Ла Лиги
-
Ла Лига заключила "историческую" сделку почти на 5 миллиардов евро
-
Феерии "Интера" и "Фиорентины", потери "Милана" и "Ювентуса": результаты 17-го тура Серии А
-
"Рома" Моуринью обыграла одного из аутсайдеров чемпионата Италии
-
"Зенит" близок к покупке лучшего бомбардира "Интернасьонала"
-
Джикия поставил оценку "Спартаку" за выступление в чемпионате России
-
1
Месси, Роналду и Левандовски - в числе претендентов на награду Globe Soccer Awards
-
"Зенит" предложил новый контракт Азмуну
-
Руй Витория высказался о возможном увольнении из "Спартака"
-
Отаменди стал жертвой жестокого ограбления
-
Главный тренер "Интера" едва не получил серьезную травму на лестнице (видео)
-
Серхио Рамос рассказал, когда вернется на поле
-
"Спартак" близок к покупке защитника молодежной сборной России
-
Названа сумма компенсации Рую Витории за увольнение из "Спартака"
-
Аршавин прокомментировал конфуз с повторной жеребьевкой Лиги чемпионов
-
Черчесов может возглавить венгерский топ-клуб
-
Расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14