Ла Лига запретила Семеду тренироваться с "Барселоной" из-за нарушений правил карантина

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Ла Лига запретила Семеду тренироваться с "Барселоной" из-за нарушений правил карантина

Защитник "Барселоны" Нелсон Семеду пропустил сегодняшнюю тренировку по решению Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что в понедельник футболист был замечен на дне рождения, которое посетило более 20 человек. Отмечается, что португалец не пользовался маской и не соблюдал социальную дистанцию. Таким образом, он нарушил правительственный протокол и игнорировал правила социального дистанцирования.

Футболист занимался по индивидуальной программе. После прохождения теста на коронавирус, клуб решил будет ли Семеду заниматься с командой.

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