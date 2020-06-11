Ла Лига запретила Семеду тренироваться с "Барселоной" из-за нарушений правил карантина
Защитник "Барселоны" Нелсон Семеду пропустил сегодняшнюю тренировку по решению Ла Лиги.
Training session with available first team players. N. Semedo did not train as per protocol established by La Liga. pic.twitter.com/Fl3iaLODFu— FC Barcelona (from ) (@FCBarcelona) June 11, 2020
Ранее сообщалось, что в понедельник футболист был замечен на дне рождения, которое посетило более 20 человек. Отмечается, что португалец не пользовался маской и не соблюдал социальную дистанцию. Таким образом, он нарушил правительственный протокол и игнорировал правила социального дистанцирования.
Футболист занимался по индивидуальной программе. После прохождения теста на коронавирус, клуб решил будет ли Семеду заниматься с командой.
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|Гранада
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|Бетис
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|Реал Вальядолид
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|Эйбар
|20
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|Мальорка
|20
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