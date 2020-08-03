La Repubblica: Конте хочет возглавить "Ювентус"

Главный тренер "Интера" Антонио Конте может сменить клуб в скором времени. Об этом сообщает La Repubblica.

По данным источника, 41-летний специалист хочет вернуться в "Ювентус". Специалист, якобы, уже общался с игроками туринского клуба и спрашивал у них о будущем Маурицио Сарри в команде.

Отметим, что Конте хотел возглавить "Ювентус" еще год назад. Руководство клуба тогда одобрило кандидатуру тренера.

Ранее сообщалось, что тренер может покинуть "Интер" из-за критики руководства.

"Интер" занял второе место в завершившемся сезоне Серии А.

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