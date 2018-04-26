Лаборде уходит из "Краснодара"

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Лаборде уходит из "Краснодара"

Пресс-атташе "Краснодара" Денис Данильченко анонсировал уход из клуба полузащитника Рикардо Лаборде.

"После окончания матча с "Локомотивом" состоится, скажем так, прощание с Рикардо Лаборде, у которого завершается контракт по окончании этого сезона" - сказал Данильченко.

Напомним, что матч "Краснодар" - "Локомотив" пройдёт в понедельник, 30 апреля.

30-летний Лаборде выступает за "быков" с 2013 года, сыграл 116 матчей, забил 19 голов и сделал 10 результативных передач.  

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