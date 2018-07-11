"Лацио" анонсировал переход Ачерби

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"Лацио" анонсировал переход Ачерби

Римский "Лацио" в своём официальном твиттере анонсировал переход защитника "Сассуоло" Франческо Ачерби.

В микроблоге "орлов" была опубликована фотография, на которой 30-летний центрбек проходит медобследование.

Ожидается, что "Лацио" заплатит за Ачерби 12 миллионов евро. Стороны заключат пятилетний контракт.

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