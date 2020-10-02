"Лацио" арендовал хавбека "МЮ" Перейру

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Андреас Перейра стал игроком "Лацио". Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Срок арендного соглашения футболиста рассчитан до конца текущего сезона. В СМИ сообщают, что в контракте прописано право выкупа.

24-летний футболист в сезоне-2019/20 забил 2 гола в 40 матчах за "МЮ" во всех турнирах.

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