"Лацио" - "Аталанта" - 1:3, "Дженоа" - "Рома" - 1:1 (видеообзоры матчей Серии А)

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"Лацио" - "Аталанта" - 1:3, "Дженоа" - "Рома" - 1:1 (видеообзоры матчей Серии А)

Представляем вашему вниманию видеообзоры матчей итальянской Серии А.

"Лацио" - "Аталанта"

"Дженоа" - "Рома"

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1 Ювентус Ювентус 35 89
2 Наполи Наполи 34 70
3 Интер Милан Интер Милан 35 63
4 Аталанта Аталанта 35 62
5 Рома Рома 35 59
6 Торино Торино 35 57
7 Милан Милан 34 56
8 Лацио Лацио 35 55
9 Сампдория Сампдория 35 49
10 Сассуоло Сассуоло 35 42
11 СПАЛ СПАЛ 35 42
12 Кальяри Кальяри 34 40
13 Фиорентина Фиорентина 35 40
14 Парма Парма 35 38
15 Болонья Болонья 34 37
16 Дженоа Дженоа 35 36
17 Удинезе Удинезе 35 34
18 Эмполи Эмполи 35 32
19 Фрозиноне Фрозиноне 35 24
20 Кьево Кьево 35 15
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