"Лацио" - "Аталанта" - 1:3, "Дженоа" - "Рома" - 1:1 (видеообзоры матчей Серии А)
Представляем вашему вниманию видеообзоры матчей итальянской Серии А.
"Лацио" - "Аталанта"
"Дженоа" - "Рома"
Читайте также: "Рома" упустила победу над "Дженоа". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|35
|89
|2
|Наполи
|34
|70
|3
|Интер Милан
|35
|63
|4
|Аталанта
|35
|62
|5
|Рома
|35
|59
|6
|Торино
|35
|57
|7
|Милан
|34
|56
|8
|Лацио
|35
|55
|9
|Сампдория
|35
|49
|10
|Сассуоло
|35
|42
|11
|СПАЛ
|35
|42
|12
|Кальяри
|34
|40
|13
|Фиорентина
|35
|40
|14
|Парма
|35
|38
|15
|Болонья
|34
|37
|16
|Дженоа
|35
|36
|17
|Удинезе
|35
|34
|18
|Эмполи
|35
|32
|19
|Фрозиноне
|35
|24
|20
|Кьево
|35
|15