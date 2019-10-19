"Лацио" - "Аталанта" - 3:3 (видеообзор матча Серии А)
Представляем вашему вниманию видеообзор матча итальянской Серии А между "Лацио" и "Аталантой".
Читайте также: "Лацио" совершил сумасшедший камбэк в матче с "Аталантой". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
"Наполи" на классе обыграл "Верону"
-
"Зенит" разгромил "Ростов". Дзюба забил хет-трик и отдал два ассиста
-
Варди обошел Торреса и Азара по забитым голам в АПЛ
-
"Лион" не смог обыграть "Дижон" в матче Лиги 1
-
Фергюсон присутствовал на тренировке "Манчестер Юнайтед" в преддверии матча с "Ливерпулем"
-
"Манчестер Сити" готовит новый контракт для одного из лидеров команды
-
Тедеско прокомментировал ничью с "Рубином" в своем первом матче во главе "Спартака"
-
"Тамбов" подтвердил отставку Григоряна
-
"Лацио" - "Аталанта" - 3:3 (видеообзор матча Серии А)
-
"Заря" добыла волевую победу над "Десной", львовское дерби завершилось ничьей
-
"Атлетико" и "Валенсия" не выявили победителя в матче Примеры
-
"Челси" переиграл "Ньюкасл", "Тоттенхэм" спас ничью в матче с "Уотфордом" и другие результаты 9-го тура АПЛ
-
"Бавария" упустила победу над "Аугсбургом" и другие результаты 8-го тура Бундеслиги
-
"Спартак" в дебютном матче Тедеско сыграл вничью с "Рубином"
-
Ибрагимович высказался о Гвардиоле и Моуринью
-
"Лацио" совершил сумасшедший камбэк в матче с "Аталантой"
-
1
Тедеско попросил "Спартак" поменять скамейку запасных
-
1
Гризманн, Месси и Суарес впервые забили в одной игре за "Барселону"
-
"Локомотив" сделал заявление касательно травмы Джорджевича
-
"Эйбар" – "Барселона" - 0:3 (видеообзор матча)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|7
|19
|2
|Интер Милан
|7
|18
|3
|Аталанта
|8
|17
|4
|Наполи
|7
|13
|5
|Рома
|7
|12
|6
|Лацио
|8
|12
|7
|Кальяри
|7
|11
|8
|Фиорентина
|7
|11
|9
|Торино
|7
|10
|10
|Хеллас Верона
|7
|9
|11
|Болонья
|7
|9
|12
|Парма
|7
|9
|13
|Милан
|7
|9
|14
|Удинезе
|7
|7
|15
|Сассуоло
|6
|6
|16
|Брешия
|6
|6
|17
|СПАЛ
|7
|6
|18
|Лечче
|7
|6
|19
|Дженоа
|7
|5
|20
|Сампдория
|7
|3